ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi.

Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.