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ABD-Meksika sınırında son bir yılda 911 çocuk ailelerinden koparıldı

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 911 çocuk ailelerinden koparıldı

ABD'de Trump yönetiminin Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik politikaları çerçevesinde son bir yılda 900'den fazla çocuk ailelerinden koparıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik politikaları çerçevesinde ABD'de son bir senede 900'den fazla çocuğun ailelerinden koparıldığı bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) edindiği hükümet kayıtlarının analizinde, 26 Haziran 2018-29 Haziran 2019'da 911 çocuğun 844 aileden koparıldığı belirtildi.

Ailelerinden alınan çocuklardan 481'nin 10 yaşın, 185'inin de 5 yaşın altında olduğuna dikkati çekilerek, çocukların yaş ortalamasının ise 9 olduğu ifade edildi.

Söz konusu çocukların çoğunun, ABD Sağlık ve İnsan Servisleri Bakanlığına bağlı gözaltı merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

"GEÇİCİ" OLARAK DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Geçen yıl ACLU'nun konu hakkındaki itirazını değerlendiren ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, ülkeye yasa dışı yollarla giren çocukların ailelerinden koparılmasının ve çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmelerinin ardından sınır dışı edilmelerinin "geçici" olarak durdurulmasına karar vermişti.

New York Katolik Yardım Kuruluşları Toplum Servisleri Başkanı Anthony Enriquez, karara rağmen çocukların ailelerinden ayırılmasının korkunç bir dejavu hissi olduğunu belirterek "Hükümet, mahkeme kararını dikkate almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, 97 çocuğun ise ortalama 85 gün süre alıkonulduktan sonra ailelerine, 40 çocuğun da "uzak akrabalarına" veya "akraba olmayan sponsor"lara teslim edildiği kaydedildi.

AA

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