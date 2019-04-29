Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9483
  • 6,6417
  • 244.632
  • 94.689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'li Youtuber'ın 'ölüm gibi' dediği gölden ceset çıktı

ABD'li Youtuber'ın 'ölüm gibi' dediği gölden ceset çıktı

ABD'li Youtuber'ın 'ölüm gibi' dediği gölden ceset çıktı

Rum basını, ABD´li Youtuber Sarah Funk´ın Haziran 2017´de bölgede çektiği ve gölü "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" şeklinde tarif ettiği videoda göl içinde bavula benzer bir cismin olduğunu; o bavulun da cinayetlerle ilgili olabileceğini duyurdu.

Rum basını, ABD´li Youtuber Sarah Funk´ın Haziran 2017´de bölgede çektiği ve gölü "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" şeklinde tarif ettiği videoda göl içinde bavula benzer bir cismin olduğunu; o bavulun da cinayetlerle ilgili olabileceğini duyurdu.

Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs´ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, `korkutucu bir yer diye´ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas´ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu.

SERİ KATİL RUM SUBAY İTİRAF ETMİŞTİ

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas, öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bir bavul içerisinde kadınlardan birinin cesedi bulunmuştu. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
İzmir´in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye

İzmir´de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İran sınırının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiğimiz

Yarım asırdır sevdasından vazgeçilmiyor!