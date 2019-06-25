ABD'li süper zenginlerden ilginç çağrı: Bizden daha fazla vergi alın

Bir mektup ile kamuoyuna duyurulan talebin altında Facebook’un kurucusu Chris Hughes ile milyarder Charlie Munger’in kızı Molly Munger gibi kişilerin de imzası bulunuyor. BBC'nin haberine göre milyarderlerden oluşan grup açıklamasında, herhangi bir adayı veya partiyi desteklemediklerini belirtti.

Açık mektupta, "Amerika, servetimizi vergilendirmek için ahlaki, etik ve ekonomik bir sorumluluğa sahiptir. Bir servet vergisi iklim krizinin ele alınmasına, ekonominin iyileştirilmesine, sağlık sisteminin iyileştirilmesine, adil bir fırsat eşitliği yaratılmasına ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesine yardımcı olabilir" ifadelerine yer verildi.

"Süper zenginliğin vergilendirilmesi cumhuriyetimizin istikrarını ve bütünlüğünü zayıflatan artan servet konsantrasyonunu yavaşlatır" denilen mektupta örnek olarak ise dünyanın en büyük 2. holding şirketi Berkshire Hathaway'in sahibi Warren Buffett’in, sekreterinden daha düşük oranda vergilendirildiği belirtildi.

Servet vergisi alınmamasının devlet kurumlarına olan güveni zedeleyeceği vurgulanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Günümüzde, büyük politikalar nadiren, zenginlerin desteği olmadan uygulamaya geçmektedir. Ayrım ve memnuniyetsizlik eşitsizlikle daha da artmakta ve bu da demokratik kurumlarda daha fazla güvensizliğe yol açmaktadır."

ABD Başkanlık seçiminde aday olan tüm isimlere hitap eden mektupta özellikle Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın sunduğu bir vergi planının işe yarayabileceği vurgulandı. Warren'ın planı gayrimenkul ve menkul değer olarak 50 milyon dolar üzeri varlığa sahip olanları hedef alıyor. Bu miktarda servete sahip 75 bin aileye getirilecek vergiyle 10 yılda 2.75 trilyon dolar toplanabilecek. ABD Başkanı Donald Trump, 1999 yılında ulusal borcu azaltmak için bir kerelik servet vergisi önerdi, ancak seçim politikasının bir parçası olmadı.