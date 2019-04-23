ABD'li Senatör Bob Menendez'den bir tehdit daha

Menendez, “Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400'ü aynı anda alma şansı yok” diyerek yaptırım tehditleri savurdu. Senatör Menendez, geçtiğimiz günlerde de ABD yaptırımlarının Türk ekonomisini felce uğratacağı tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca Menendez, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, ABD'nin, bu ülkedeki üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebileceğini söyledi.