ABD'li Senatör Bob Menendez'den bir tehdit daha
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle, yaptırımlar arasında 'bir seçim yapması gerektiğini' söyledi.
Menendez, “Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400'ü aynı anda alma şansı yok” diyerek yaptırım tehditleri savurdu. Senatör Menendez, geçtiğimiz günlerde de ABD yaptırımlarının Türk ekonomisini felce uğratacağı tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca Menendez, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, ABD'nin, bu ülkedeki üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebileceğini söyledi.