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ABD'li rahip, Uganda'ya ilaç diye çamaşır suyu satmış

ABD'li rahip, Uganda'ya ilaç diye çamaşır suyu satmış

ABD’li rahip Robert Baldwin’in, yaklaşık 50 bin Ugandalıya HIV/AIDS, kanser, sıtma ve diğer hastalıkları tedavi ettiğini iddia ederek endüstriyel çamaşır suyundan yapılan ‘ilaç’ sattığı ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Uganda’daki binlerce kişiye, yönetiminden Rahip Robert Baldwin’in sorumlu olduğu ve kanser, HIV/AIDS, sıtma ve diğer birçok hastalığı iyileştirdiği iddia edilen, adına ‘mucize ilaç’ (MMS) denilen endüstriyel çamaşır suyu satıldı. Baldwin’in 'sahte ilacı', Çin üzerinden Uganda’ya ihraç ettiği belirtilirken, klor dioksit barındıran MMS'in dağıtımının kiliseden yapıldığı iddia edildi.

RAHİPLERE AKILLI TELEFON VERMİŞLER

Baldwin’in Uganda’da yaklaşık 1200 rahibi eğittiği ve rahiplerin genel olarak Pazar ayininden sonra insanlara 'MMS' sundukları belirtilen haberde, 'MMS'i halk arasında yayan rahiplere bunun karşılığında akıllı telefonlar dağıtıldığı vurgulandı.

“DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİYORUZ. İLAÇ FIRMALARI İLE BAŞIMIZ DERDE GİREBİLİR”

Kendisini gazeteci olarak tanıtan 'sahte ilaç aktivisti' Fiona O’Leary’ye konuşan Baldwin, MMS dağıtımını kiliseler üzerinden yapma sebebinin ‘dikkat çekmemek’ olduğunu söyledi. Baldwin, O’Leary ile yaptığı telefon konuşmasında “Dikkat çekmek istemiyoruz. MMS’e dikkat çekerseniz, devlet veya ilaç şirketleriyle başınız derde girebilir. Bunu düşük profilde yapmanız gerekiyor. Ben de bu yüzden kiliseleri kullanıyorum” dedi.

MMS’in dağıtımı için Uganda’yı seçme sebebinin ülkenin ekonomik olarak gelişmemiş olması ve ülkede zayıf yaptırımlar uygulanması olduğunu söyleyen Baldwin, “ABD ve Avrupa’da daha sıkı yasalar var, ben bu yüzden gelişmekte olan ülkelerde çalışıyorum. Fakir ülkelerdeki insanların çok fazla seçeneği yok” dedi.

UGANDA SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uganda Sağlık Bakanlığı’nın, Rahip Robert Baldwin’in sözde ‘ilaç’ şirketi ve bu kimyasalın dağıtımında görev alan diğer rahipler için soruşturma başlattığı duyuruldu.

DHA

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