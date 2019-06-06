ABD'li profesör: Erdoğan IMF'ye yönelmemekte haklı, ABD'nin yaptırım politikası yanlış

Johns Hopkins Ünversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin IMF'ye borçlarını ödedikten sonra bir daha borç almadığına dikkat çeken Hanke ABD'nin son zamanlarda başvurduğu Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri politikasını eleştirdi.

"IMF'DEN DEĞİL TÜRKİYE'NİN İÇİNDEN"

VOA Türkçe’nin sorularını yanıt Profesör Hanke, Türkiye'nin ekonomi politikası uygulamalarının IMF’den değil Türkiye’nin içinden gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hem küresel analistlerin hem de yatırımcıların yakın takibinde olduğunu belirten Hanke birçok ekonomi uzmanının IMF seçeneğini riskli bulduğunu belirtti.

"ERDOĞAN'IN YAPTIĞI EN ZEKİCE ŞEYLERDEN BİRİ"

"Erdoğan’ın bugüne kadar yaptığı en zekice şeylerden birisi IMF ile bir anlaşma daha imzalamamış olmak." açıklamasında bulunan Hanke "IMF programları başarısız oluyor çünkü sıkı bütçe kısıtlamaları yerine bir sürü koşula bağlı olarak size kredi veriyor." dedi. Türkiye'nin büyük bir potansiyelinin olduğunu dile getiren Hanke, Katar'ın yatırımlarını hatırlatarak bazı analistlerin Rusya ve Çin seçeneklerini de gündeme getirdiğini söyledi.

"ABD'NİN YAPTIRIM POLİTİKASI YANLIŞ"

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizine değinen ABD'li profesör ABD’nin yaptırım politikasının yanlış olduğu görüşünde olduğunu aktardı. İlkesel olarak yaptırımlara karşı olduğunu belirten Hanke şöyle konuştu:

"Ben serbest piyasa ekonomistiyim. İlkesel olarak da yaptırımlara karşıyım. Nokta. Ben Türkiye’nin askeri ekipmanını kimden almak isterse alması gerektiği kanısındayım. Rusya’dan mı almak istiyor? Tamam. ABD’den mi almak istiyor? Tamam. Ben Türkiye’ye yaptırımlara ve yaptırım tehdidine karşıyım. Bence ABD özellikle Türkiye konusunda yanlış yapıyor. Yaptırımlar işe yaramaz, yaptırımlar düşman yaratır."