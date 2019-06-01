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01 Haziran 2019 Cumartesi 07:49 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 07:59

ABD'li kozmetik devi Johnson&Johnson 325 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi

ABD'li kozmetik devi Johnson&Johnson 325 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi

New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Jüri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrasının içerdiği asbest minerali nedeniyle akciğer zarı kanserine yakalandığı gerekçesiyle firmaya dava açan Donna  Olson ve eşine 300 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Geçen ay da firmanın aynı davada 25 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar veren jürinin bu adımının ardından, Johnson& Johnson'ın aileye ödeyeceği tutar 325 milyon dolara ulaştı.

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