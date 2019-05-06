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  3. ABD'li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdi

ABD'li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdi

ABD'li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdi

ABD'nin ilk iki Müslüman kadın kongre üyesinden biri olan Rashida Tlaib, The New York Times gazetesinin Gazze katliamını görmeyerek, taraflı haber yapmasını kınadı.

ABD'nin ilk iki Müslüman kadın kongre üyesinden biri olan Rashida Tlaib, The New York Times gazetesinin Gazze katliamıyla ilgili taraflı başlığına tepki gösterdi. The New York Times gazetesinin attığı “Gazze militanları 250 roket ateşledi. İsrail hava saldırılarıyla yanıt verdi” başlığını sosyal medyadan binlerce insan kınarken, Tlaib de açıklamada bulundu. Tlaib, “Dünya, özgür olmak isteyen Filistin halkını insan olarak görmemeyi ne zaman bırakacak? Bunun gibi başlıklar ve kalıplaştırmalar, yalnızca Filistinli çocukları ve ailelere haksız yere baskı yapan ve hedef alan İsrail’in sorumsuz davranmasını sağlıyor. Özgür Filistin” dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'i yüzde 100 desteklediğini yineledi. Trump, “İsrail bir kez daha Hamas ve İslami Cihad isimli terör gruplarının ölümcül roket saldırılarına maruz kaldı. İsrail'i vatandaşlarını savunmasında yüzde 100 destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

 

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