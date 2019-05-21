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  3. ABD'li iş insanı yeni mezun öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

ABD'li iş insanı yeni mezun öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

ABD'li iş insanı yeni mezun öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

ABD’li milyarder iş insanı Robert F. Smith, bir üniversitede yeni mezun öğrencilerin milyonlarca dolarlık kredi borcunu ödeyeceğini açıkladı. Öğrenciler büyük sevinç yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

BU YIL 400 MEZUN VERDİ

Forbes’in en zengin Amerikalılar listesinde 355’inci sırada yer alan milyarder iş insanı Robert F. Smith’e, Atlanta kentindeki Morehouse Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Tören sonrasında konuşma yapmak için kürsüye gelen Smith, üniversitenin bu seneki 400 mezununun öğrenim kredisi borçlarını ödeyeceğini açıkladı. Smith “Sekiz nesildir bu ülkede bulunan ailem adına, sizin otobüsünüze biraz yakıt koyacağız. 2019 yılı benim sınıfım, ailem öğrencilerin üniversite kredilerini ödemek için bağış yapıyor” diye konuştu. 

ÜNİVERSİTEYE DE BAĞIŞ YAPTI

İş insanının sözleri üzerine öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Üniversite, öğrencilerin toplam borcunu hesaplayarak Smith'e bildirecek. Söz konusu borçların 40 milyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Smith konuşması sırasında ayrıca, Morehouse Üniversitesi'ne de 1.5 milyon dolarlık bağış yapacağını söyledi. Morehouse Üniversitesi Başkanı David A. Thomas da yaptığı açıklamada, “Borcunuzu geri ödemek zorunda kaldığınızda dünyada yapacaklarınız sınırlı. Bu bağış onlara hayallerini, tutkularını takip etme özgürlüğü tanıyor” dedi. 

YAZILIM ŞİRKETLERİ VAR

56 yaşındaki Robert F. Smith, 2000 yılında Vista isimli özel sermaye şirketi kurmuş ve yazılım şirketlerine yatırım yapmıştı. İş insanının kişisel mal varlığının bugünkü değeri 5 milyar dolar. Smith, 2016 yılında da başka bir üniversiteye yüklü bir bağış yapmıştı. 

ABD'li öğrencilerin kâbusu 

Ödenemeyen öğrenci kredileri ABD’de büyük sorun yaratıyor. Geçen sene yapılan bir araştırma, 60 bin mezunun borçlu olduğunu ve borç tutarının 1.5 trilyon dolara ulaştığını ortaya koymuştu. 

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