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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:03 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:26

ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson şirketine 17,5 milyar dolarlık dava açıldı

ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson şirketine 17,5 milyar dolarlık dava açıldı

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson & Johnson’a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle 17.5 milyar dolarlık dava açıldı.

ABD’nin Oklahama eyaletindeki savcılar firmaya tüketiciye eksik bilgi verme gerekçesiyl dava açtı. Firma ise iddiaları red etti ve ürünlerin uygun şekilde pazarlandığını savundu. Johnson & Johnson’ın 20 sene boyunca açtığı kamu zararı sebebiyle 13 ila 17.5 milyar dolar tazminat ödeyebileceği belirtiliyor. Oklahoma eyaletinde opioid krizine neden olan ilaç firmalarına yaklaşık 2000 dava açıldı. Johnson & Johnson’ açılan dava ise bunların ilki.

ABD’de hergün 130 kişi aşırı dozda opioidten dolayı hayatını kaybediyor. ABD Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü 2017 yılında opioid maddesi sebebiyle 47 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

(Forum USA)

 

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