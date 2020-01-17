ABD'li büyükelçinin bıyıkları Güney Kore'de kriz çıkardı

ABD ile Güney Kore, Büyükelçi Harry Harris’in ‘ince bıyıkları’ nedeniyle diplomatik bir anlaşmazlık yaşıyor.

Bıyıkların, sömürge döneminin Japon Valisi Yoshimichi Hasegawa'yı hatırlattığını söyleyen Güney Koreliler, bunun ‘hakaret’ olduğu görüşünde.

Korea Times gazetesine konuşan Harris, “Askeri görevli olduğum yaşamımla diplomat olduğum yeni hayat arasında bir mola vermek istedim. Daha uzun olmaya çalıştım ama artık olamam, dolayısıyla daha genç olmayı denedim, onu da yapamadım. Ancak bıyık bırakabilirdim, ben de öyle yaptım” sözleriyle kendini savundu.

Harris’in kökenleri de Japonya'ya dayanıyor

Eski bir ABD Donanması subayı olan 63 yaşındaki Harry Harris, Japonya’da doğdu. Annesi Japon, babası ise ABD askeri olan Harris, ABD Pasifik Komutanlığı'na liderlik eden ilk Asya kökenli Amerikalı oldu. Harris aynı zamanda ABD ordusunda en yüksek sırada yer alan Japon kökenli kişi sayılıyor.

Japonya, 1910 yılında Güney Kore’yi ilhak etmiş, kurulan sömürge rejimi 1945’e kadar sürmüştü. Bu, Seul için hâlâ ilişkilere gölge düşüren bir konu olarak değerlendiriliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süregelen krizin kaynağı olarak görülüyor.

Kaynak: Sputnik