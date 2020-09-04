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  3. AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı: Olayı açıklığa kavuşturun
04 Eylül 2020 Cuma 15:12 | Son Güncelleme:

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı: Olayı açıklığa kavuşturun

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı: Olayı açıklığa kavuşturun
AA

Avrupa Birliği (AB), Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Kızılhisar Adası'nda (Meis) haber yaparken hedef gösterilmesi olayının Yunanistan tarafından açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Yunanistan, Kızılhisar Adası'nda (Meis) haber yapan AA muhabirlerinin pasaport bilgilerini internetten yayınlayarak, gazetecileri hedef göstermişti. Konuyla ilgili Avrupa Birliği, Yunanistan'ın konuya açıklık getirmesini istedi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu olayla ilgili konuşan AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "AB Komisyonu, ilkesel olarak basın özgürlüğünü ve gazetecilerin görevlerini güvenli bir çerçevede etkili biçimde yapmalarını destekliyor." dedi.

"YUNANİSTAN'IN AÇIKLIK GETİRMESİ GEREK"

Söz konusu durumun Yunanistan'ın sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Mamer, "Ulusal makamların buradaki olayların nasıl geliştiğini anlama ve inceleme yetkileri bulunuyor." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da "Bu olayla ilgili haberleri gördük. Burada basın özgürlüğü ve kişisel verilerin güvenliği gibi çeşitli haklara ilişkin sorular bulunuyor." diye konuştu.

AB'nin basın özgürlüğü, çoğulculuk ve gazetecilerin korunmasıyla ilgili net bir pozisyonu ve taahhütleri olduğunu anımsatan Wigand, Yunanistan'ın bu durumu incelemesi ve açıklık getirmesi gerektiğini kaydetti.

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı: Olayı açıklığa kavuşturun
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