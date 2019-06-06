AB'den vize ücret zammına onay

AB Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

(AA)