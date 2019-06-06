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06 Haziran 2019 Perşembe 13:05 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:12

AB'den vize ücret zammına onay

AB'den vize ücret zammına onay

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını onayladı.

AB Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı. 

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak. 

Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. 

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

(AA)

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