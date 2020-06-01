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  3. AB'den Trump'a çağrı! 'DSÖ kararını acilen değiştir'
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:26 | Son Güncelleme:

AB'den Trump'a çağrı! 'DSÖ kararını acilen değiştir'

AB'den Trump'a çağrı! 'DSÖ kararını acilen değiştir'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye “DSÖ ile ilişkiyi kesme kararından acilen dönmesi” çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’ye “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi” çağrısında bulundu. Kovid-19’u yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ’nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi ve uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılması gerektiği aktarıldı. ABD Başkanı Trump, DSÖ’ye ABD’nin yıllık 150 milyon dolarlık ödeneğini kesmişti.


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