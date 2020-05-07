AB'den kara parayla mücadele hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni bir otorite kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de mali suçlarla mücadele hakkında basın toplantısı düzenledi.

Finansal sisteme sızan kara paraya son vermeyi amaçladıklarını belirten Dombrovskis, "Kapsamlı bir eylem planı ile kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik savunmamızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Dombrovskis, "Kara para aklama ile mücadele için yeni bir AB kurumu kurabiliriz." dedi.

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) kara para ile mücadele alanında yetkilendirilmesinin de bir seçenek olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, birlik içinde mali kuralların uygulanmasında zayıf davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Dombrovskis, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik planlarını 12 ay içinde hayata geçirmeyi öngördüklerini belirtti.

AB "kara para" listesini güncelledi

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeleri içeren listesini güncelledi.

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine 12 ülkenin eklendiğini açıkladı.

Buna göre, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye, Yemen, İran, Kuzey Kore, Trinidad ve Tobago, Uganda ve Vanuatu'yu içeren listeye, Bahamalar, Barbados, Botsvana, Kamboçya, Gana, Jamaika, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Panama ve Zimbabve de ekledi.

Listeden, Bosna Hersek, Guyana, Laos, Etiyopya, Sri Lanka ve Tunus ise çıkartıldı.

Değişikliklerin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapıyor.

(AA)