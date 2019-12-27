AB'den İngiltere'ye romantik ayrılık mektubu: Seni seviyorum

İngiliz Parlamento'sunun Brexit anlaşmasını onaylamasıyla, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden çıkışı sürecinde neredeyse sona geldi.

Ancak bu duruma bazı Avrupa Birliği yetkililerinden ilginç itirazlar da geliyor.

O isimlerden biri, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans.

Timmermans, İngiltere’ye adeta bir "aşk mektubu" yazarak, Brexit’e karşı olduğunu dile getirdi.

İngiliz Guardian gazetesi aracılığıyla yayımladığı mektupta, "Ayrılmaya karar verdin ve bu benim kalbimi kırıyor ama kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki ilişkiyi, “Sen olduğun için ve bana verdiklerin için seni seviyorum" diye tanımlayan Timmermans, mektubunda İngiltere'ye açık kapı da bıraktı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne geri dönmek istemesi halinde daima hoş karşılanacaklarını belirtti.

Frans Timmermans ayrıca, İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron'ın 2016 yılında AB üyeliğini referanduma götürme kararının da "hata" olduğunu savundu.

İngiltere'de üç yıl süren Brexit düğümü, 12 Aralık'taki erken genel seçimde çözüldü.

Seçimde güç tazeleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ayrılık anlaşmasını Avam Kamarası'na getirdi.

Oylamayla Avam Kamarası'ndan geçen anlaşmanın Lordlar Kamarası'ndan da geçmesi durumunda, İngiltere 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacak.

(TRT Haber)