AB'den ilaç üreticilerinin iş birliğine onay

AB Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle rekabet kurallarına ilişkin geçici kararlar alındığını duyurdu.

Açıklamada, koronavirüs salgınının sağlık sektöründe belirli ürün ve hizmetlere olan talebi ciddi ölçüde artırdığı ve tedarik zincirlerini bozduğu anımsatıldı.

Bu durumun özellikle Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılan ilaç ve tıbbi ekipmanlarda kıtlığa neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19 gibi istisnai bir durumda vatandaşların yararı için ilaç şirketlerinin üretim stokları ve dağıtımları konusunda iş birliği yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, eşdeğer ilaç üreticilerinin de aralarında iş birliği yapabileceklerine vurgu yapıldı.



Söz konusu iş birliğinin normal koşullarda AB rekabet kurallarına aykırı olduğu anımsatılan açıklamada, Kovid-19 salgınında alınan tedbirlerin vatandaşlara fayda sağlayacağının da altı çizildi.