AB'den göçmenlere ahlaksız teklif

Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere bir teklif sunarak uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Yunan adalarında yaşayan ve Suriyeli olmayan göçmenlere etik dışı bir teklif sundu. Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından son yılların en büyük mülteci krizine tanık olan Avrupa Birliği, yeni mültecilerin gelmesi üzerine yaşanan krizi çözmek için Yunan adalarında bulunan mültecilere para teklifi ederek gündem oldu. İngiltere’nin çok okunan saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan habere göre AB İç İşleri ve İç İlişkilerden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Midilli, Kos, Sisam, Sakız Adası ve İleryos adalarında yaşayan 5 bin Suriyeli olmayan mülteciye 2 biner euro para teklif etti.

‘YENİ BAŞLANGIÇ İÇİN’



Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi ile toplantı sonrasında açıklama yapan Johansson, “Bu teklif adalarda yaşanan krizi rahatlatmak için bir teklif. Bu para, mültecilerin evlerinde taze bir başlangıç yapması için harcanacak. Elbette ülkesine dönenler tekrar buraya gelemeyecek” dedi. Uluslararası Göç Organizasyonu, son dört yıldır benzer bir uygulama yapıyordu. Uluslararası Göç Organizasyonu, gönüllü olarak ülkesine dönen mültecilere 370 euro veriyordu. Resmi rakamlara göre toplam 5.526 kapasiteli merkezlerde şu an 41.635 mülteci bulunuyor. Bu mülteciler çoğunluklu olarak Suriye, Afganistan ve Somali’den geliyor.

SINIRA BU KEZ BETON BLOKLAR



Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor. Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı’na kamyonla taşınan 1,5 metrelik beton bloklar, sınır kapısının girişine yerleştirildi. Yunan güvenlik güçleri kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.

ZALİM TAKTİKLERİ TERS TEPTİ



Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye’ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başlamıştı. Ancak fanın oluşturduğu akım yüzünden sınır güçleri gazdan etkileniyor. Bu arada, Yunan birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düştüğü görüldü.

AYLAN BEBEK’İN KATİLLERİ YAKALANDI



Bodrum’da, 2 Eylül 2015’te yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında 5 yaşındaki Aylan Kurdi’nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş. Karataş İlçe Emniyet Amirliği’nce yakalandı. Adliyeye sevk edilen sanıklara, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu 5 kişiyi “olası kasıtla öldürme” suçundan 125’er yıl hapis cezası verildi.