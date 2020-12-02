AB'den ABD'ye mesaj: Haydi ilişkilerimizi canlandıralım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni ABD yönetimine, "Haydi ilişkilerimizi canlandıralım. Vatandaşlarımıza refah, istikrar, barış ve güvenlik getirecek bir ortaklık inşa edelim. Bekleyecek zamanımız yok, işe koyulalım." mesajını verdi.

AA'da yer alan haberde Borrell, AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında açıkladığı bildirinin önce AB liderleri tarafından ele alınacağına, daha sonra gelecek yıl düzenlenmesi planlanan AB-ABD Zirvesi'nde kabul edilebileceğine işaret etti.

"Küresel Değişim için Yeni Bir AB-ABD Gündemi" başlıklı bildirinin ABD'ye transatlantik ilişkilere verilen önem açısından güçlü bir mesaj verdiğini aktaran Borrell şunları söyledi:

"Bildiri, dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürebileceğimiz konusunda öneriler içeriyor."

Borrell, "Haydi ilişkilerimizi canlandıralım. Vatandaşlarımıza refah, istikrar, barış ve güvenlik getirecek bir ortaklık inşa edelim. Bekleyecek zamanımız yok, işe koyulalım." mesajını vererek, ABD'nin sıklıkla AB'ye daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulunduğunu anımsatarak, bildirinin AB'nin bu çerçevede hazır olduğunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

- "AB-ABD güçlü küresel ortak olmalı"

"AB ve ABD güçlü bir küresel ortak olmalı. İlişkiler NATO'yu tamamlar nitelikte daha fazla iş birliğiyle sürmeli. Kurallara dayalı küresel düzeni ve çok taraflılığı tekrar yüceltmeliyiz." değerlendirmesinde bulunan Borrell, tarafların tüm alanlarda ilişkileri geliştirmesini umduğunu kaydetti.

Borrell'in açıkladığı bildiri, AB ve ABD'nin dört temel alanda iş birliğini geliştirmesini öngörüyor. Buna göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, küresel değişime karşı dünyanın korunması, teknoloji ve ticaret standartlarının belirlenmesi, daha demokratik ve güvenli bir dünya için birlikte çalışılması öngörülüyor.