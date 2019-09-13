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  3. ABD'den YPG/PKK hamlesi... Süresiz olarak kapatıldı

ABD'den YPG/PKK hamlesi... Süresiz olarak kapatıldı

ABD'den YPG/PKK hamlesi... Süresiz olarak kapatıldı

Suriye'de varlık gösteren ABD güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar arasında ticari faaliyetleri kısıtlamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi ve İran destekli gruplar arasındaki petrol ticaretinden rahatsız olan ABD güçlerinin, taraflar arasındaki faaliyeti kısıtlamaya çalıştığını iddia ediyor.

YPG/PKK'nın Deyrizor ilinde kurduğu sözde yerel meclis dün aldığı bir kararla Fırat Nehri'nin batısındaki rejim ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun olduğu bölgelere açılan ticari geçitleri süresiz kapattı.

Kaynaklara göre, YPG/PKK’lı teröristler, bu kararı söz konusu ticaretten rahatsız olan destekçileri ABD'nin baskısı nedeniyle aldı.

Süresiz kapatılan geçitlerden, akaryakıt sıkıntısı çeken rejim bölgesine petrol transferi yapılıyordu.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Suriye'nin petrol kaynakları açısından en zengin kenti Deyrizor'un doğusu YPG/PKK'nın, batısı ise rejimin, fiilen ise İran destekli yabancı terörist grupların işgalinde.

Bölgede yaşayan Araplar, örgütün petrolü çalarak İran destekli gruplara satmasını son dönemde defalarca protesto etmişti. 

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da geçen aylarda YPG/PKK'dan Esed rejimine petrol taşıyan tankerleri havadan hedef alarak durdurmuştu.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

(AA)

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