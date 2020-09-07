Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4428
  • 8,8092
  • 462.804
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'den ve Suudi Arabistan'a müzakere çağrısı
07 Eylül 2020 Pazartesi 07:11 | Son Güncelleme:

ABD'den ve Suudi Arabistan'a müzakere çağrısı

ABD'den ve Suudi Arabistan'a müzakere çağrısı
AA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede, Trump'ın Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunun çözümü için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet ettiği belirtildi. Ayrıca, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki "güçlü ortaklığa" vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüşerek, Suudi Arabistan'ı diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bugün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Trump'ın, Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, geçen hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari bir seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Trump'ın İsrail ve BAE arasındaki Abraham Anlaşmasının altını çizdiğini ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarına değindiğinin belirtildiği açıklamada, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunların çözülmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdı." denildi.

Açıklamada, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki "güçlü ortaklığa" vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.

Selleri erken uyarı sistemi önleyecek
İstanbul'da şafak operasyonu
Sırbistan'da sessiz gece
Yunan Milletvekili Liana Kanelli itiraf etti: Türkiye bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz
Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor: Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu
Kuzey Irak'ta son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek v

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında ba&#x

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurdu!