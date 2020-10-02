  • $7,7628
  • 9,1005
  • 475.856
  • 1145.94
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • ABD'den Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Rusya ve Çin'e kritik mesaj! "Kıyamet Günü Uçakları" havalandı
02 Ekim 2020 Cuma 12:44 | Son Güncelleme:

ABD'den Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Rusya ve Çin'e kritik mesaj! "Kıyamet Günü Uçakları" havalandı

ABD'den Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Rusya ve Çin'e kritik mesaj! "Kıyamet Günü Uçakları" havalandı
DHA

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, ABD'den Çin ve Rusya gibi rakip ülkelere mesaj niteliğinde kritik bir hamle geldi. ABD, "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan "E-6B Mercury'ler"i havalandırdı. ABD'li uzman Tim Hogan, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'den "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan "E-6B Mercury'ler" havalandı. 

Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Çin gibi rakip ülkelere, "Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.

Yakın danışmanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump'ın kendisi ve eşi de koronavirüse yakalandı

DHA'da yer alan habere göre, ABD gündemi, Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı. Testi pozitif çıkan Trump'ın açıklamasının ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'den havalandı.

RAKİP ÜLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı. Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, başkomutanın hasta olmasına rağmen "nükleer komuta sisteminin sağlam" olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu ifade etti. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

'Haçlılar, beceriksiz muhteristir, asıl tehdit içimizdeki destekçileridir'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.