ABD'den S-400 heyetine yeşil ışık

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilim sürüyor. Türkiye, ABD’ye, “Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin” demişti. ABD’nin Türkiye’nin ortak komisyon kurulsun teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde “çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim” dediği öğrenildi.

F-35’TE RADAR ENDİŞESİ

Başkan Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Erdoğan, ortak çalışma grubu teklifini ABD Başkanı Trump’a bir kez daha iletmişti. Edinilen bilgiye göre, Trump o teklife ilk kez olumlu bir yanıt verdi. ABD, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olmasına karşı çıkıyordu. Gerekçe olarak da S-400 radarlarının F-35’lere ilişkin gizli bilgilere ulaşabileceği, bu sayede F-35’lerin radarda görünmemesini sağlayan sistemin Rusya tarafından kolaylıkla aşılabileceğini iddia ediyordu.

FİKRİNİZİ BEĞENDİM

Ankara, bu iddiaya cevap olarak S-400 sistemlerinin incelenmesi için ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif etti. Bugüne kadar teklife yanıt vermeyen Trump’ın, ilk kez “fikrinizi beğendim” sözlerini kullandığı öğrenildi. Trump’tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre teknik düzeyde yapılacak temasların olumlu sonuçlanmasının ardından heyetler oluşturulacak ve çalışmalar hız kazanacak.

DIŞİŞLERİ: ERTELEME YOK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S-400 tedarikini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi. Aksoy, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedarikini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya’dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadesini kullandı. Aksoy, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye’nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

ABD'DEN HİNDİSTAN'A TEHDİT

ABD, geçtiğimiz ekim ayında Rusya ile S-400 alımı için anlaşma imzalayan Hindistan’a medya aracılığıyla sert uyarılarda bulundu. Hint haber ajansı Press Trust’ın haberine göre Washington’da isminin yayımlanmaması koşuluyla açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Hindistan’ın S-400 sistemini alması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘ciddi olarak etkileneceğini’ belirtti. Söz konusu yetkili, “Hindistan’da S-400 alımının ciddi bir sorun olmadığını düşünenler var. Bu kesinlikle doğru değil. Türkiye ile yaşadığımız sorunlara bakın. S-400 alınırsa Hindistan’la da aynı endişelerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.