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ABD'den Rusya'ya teklif: Çin de katılsın

ABD'den Rusya'ya teklif: Çin de katılsın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un telefonda görüşmesi yaparak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerini ele aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

AA'nın aktardığı habere göre, Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Bakan Pompeo'nun "İleride yapılacak silahsızlanma müzakereleri, Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili Stratejik Güvenlik Diyaloğu kapsamında Kovid-19 salgınının, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.


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