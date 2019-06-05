ABD'den Küba'ya yeni kısıtlama

ABD Dışişleri Bakanlığı, yolcu gemileri, yatlar ve özel ya da kurumsal uçaklarla Küba’ya gidenlere artık vize vermeyeceğini açıkladı. Getirilen yasaklamanın ardından seyir gemiciliği şirketi Carnival Corp, artık Küba'ya deniz turları düzenlemeyeceğini duyurdu. Şirketin Küba'ya seyahat eden üç yolcu gemisi bulunuyor.



Royal Caribbean Cruises ise Salı günü yaptığı açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri gemilerin artık Küba’da durmayacağını açıklamıştı.



ABD, getirdiği kısıtlamalarla Küba'nın Komünist hükümetine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleme konusunda baskı yapmayı amaçlıyor.

(İHA)