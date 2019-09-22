ABD'den Körfez'e asker yığınağı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıkladı. Esper, “Başka saldırıları engellemek için Suudi Arabistan, kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak üzere uluslararası destek talebinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri de ayrıca yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine Başkan Trump savunma amaçlı olarak ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi” dedi. Esper, tedbirin savunma amacıyla alındığını kaydetti ve gönderilecek asker sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.

KIPIRDAYANI VURACAĞIZ

İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere’ye ait 10 İHA ile geçen aylarda düşürdüğü Global Hawk’ın parçalarını sergiledi. Adeta gövde gösterisinin yapıldığı sergide Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami “Düşman tehdit ettikçe biz geliştik, onlar tehdit etmeyince biz geride kaldık. İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz’ dedi.

Pelosi: Gazeteci katillerine destek yok!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı kesinlikle desteklemediğini açıkladı. Pelosi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı kastederek “Bir gazeteciyi doğrayıp eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan’ı savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum” dedi.