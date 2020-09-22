ABD'den Kenya'yı zora sokan İsrail şartı: İlişkileri geliştirin

ABD'nin Kenya ile yaptığı müzakerelerde İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi şartı koştuğu ileri sürüldü. Buna göre Kenya, İsrail'e karşı yapılan tüm uluslararası boykot hareketlerini desteklemeyecek ve İsrail'in ekonomik çıkarlarını hiçbir şekilde zedelemeyecek.

AA'nın Nairobi merkezli The East African gazetesinden aktardığı habere göre, ABD'nin Nairobi Büyükelçisi Kyle McCarter, İsrail konusunun müzakerelerde masaya gelip gelmediğine ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR

ABD ile gümrüksüz ticaretle ekonomik bağı güçlendirmeyi hedefleyen Nairobi hükümeti, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekliyor.

ABD'nin İsrail şartının ise Kenya'yı zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.