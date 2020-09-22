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  • ABD'den Kenya'yı zora sokan İsrail şartı: İlişkileri geliştirin
22 Eylül 2020 Salı 13:12 | Son Güncelleme:

ABD'den Kenya'yı zora sokan İsrail şartı: İlişkileri geliştirin

ABD'den Kenya'yı zora sokan İsrail şartı: İlişkileri geliştirin
AA

ABD'nin serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüttüğü Kenya'ya, İsrail ile ilişkileri geliştirme şartı koştuğu iddia edildi. ABD'nin bu şartı, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Nairobi hükümetini zor durumda bırakacağı belirtiliyor.

ABD'nin Kenya ile yaptığı müzakerelerde İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi şartı koştuğu ileri sürüldü. Buna göre Kenya, İsrail'e karşı yapılan tüm uluslararası boykot hareketlerini desteklemeyecek ve İsrail'in ekonomik çıkarlarını hiçbir şekilde zedelemeyecek.

AA'nın Nairobi merkezli The East African gazetesinden aktardığı habere göre, ABD'nin Nairobi Büyükelçisi Kyle McCarter, İsrail konusunun müzakerelerde masaya gelip gelmediğine ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR

ABD ile gümrüksüz ticaretle ekonomik bağı güçlendirmeyi hedefleyen Nairobi hükümeti, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekliyor.

ABD'nin İsrail şartının ise Kenya'yı zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

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