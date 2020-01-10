ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan son dakika İran açıklaması!

Açıklamalardan satır başları...

ABD Hazine Bakanı: İran'a yönelik imalat, madencilik tekstil alanlarında yaptırımlar var.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

- İran'ın davranışları devam ettikçe yaptırımlar da devam edecek.

- İran'ın ne zaman nereye saldıracağını bilmiyorduk, ama saldıracaklarını biliyorduk. Süleymani büyük çapta saldırılar planlıyordu.

- Elçiliklere saldırılar olacağına dair istihbarat vardı.

- İran'ın uygun bir şekilde davranmasını sağlamak ve dünyayı terörize etme çabalarından vazgeçme çabaların engellemek istiyoruz.

- Uçağın İran füzesi ile düşürüldüğünün muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bölgede soruşturmalar devam ediyor. O uçağın başına ne geldiğini öğreneceğiz. Tüm dünyanın uygun adımları atacağını düşünüyoruz.

- Eğer bunlar yapılmasaydı İran'ın eline gelir geçecekti ve teröre yarayacaktı. Ekonomik gelirlerini azaltmak önemli bir etkidir. Şunu da eklemem gerekiyor, İran'da neler yaşandığını görmek lazım. Onlarca milyar dolarlık açıkları var. Zor kararlarla karşı karşıyalar. Halkın iradesi mi, Hizbullah mı? Rejimin önünde çok zorlu sorunlar var. İran halkına hak ettikleri gibi davranılmasını umuyoruz.