ABD'den İran'a karşı gizli komando ordusu

Suriye’de ana omurgasını YPG/PYD’nin oluşturduğu paravan Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurarak hedef şaşırtmaya çalışan ABD bu kez de Irak ve Suriye arasıdanki sınır bölgelerinde İranlı milislere karşı savaşmaları için Kürt milislerden oluşan bir grubu yeniden yapılandırdı. Lübnan’ın El Modon gazetesi, ABD’nin Deyr ez Zor bölgesinde yaşayan yerel milislerden oluşan Devrimci Komando Ordusu’nu yeniden yapılandırarak faaliyete geçirdiğini yazdı. Habere göre uluslararası koalisyon güçleri Irak, Suriye, Ürdün sınırlarının kesiştiği noktada bulunan Tanf bölgesinde top ve roket fırlatıcıları dahil ağır silahlarla tatbikat yapacak, bu tatbikata Devrimci Komando Ordusu da katılacak. Haberde ayrıca Devrimci Komando Ordusu’nun eleman toplayacağı ve yeni üyeler için Ürdün’de eğitim kampları kuracağı belirtildi.

SUUDİLER DESTEKLİYOR

Devrimci Komando Ordusu’nun Deyr ez Zor’da ve Suriye-Irak sınırında İranlı milislere karşı yerel taarruz gücü olarak kullanılabileceğini belirten gazete, “Bu gruba Suudi Arabistan da cömert bir mali yardım sözü verdi” ifadelerini kullandı. Araştırmacı Socrates El Alu, “Tahran’ı Irak ve Suriye üzerinden Beyrut’a bağlamak isteyen İran, bunun için Deyr ez Zor’u kontrol etmek istiyor. ABD de bunu engellemeye çalışıyor dedi.

Güvenli bölgeye gelebilirler

Koalisyon mart ayında DEAŞ’ın Suriye’deki mağlubiyetini ilan ettikten sonra kuzeydoğudaki Rakka, Deyr ez Zor, Amuda, Kamışlı, Haseke, Derik ve Tel Abyad bölgelerinde askeri konseyler kurulmuştu. Timeturk'te yer alan habere göre “Askeri konseylerin kuruluşu ve bu güçlerin yeniden yapılandırılmasıyla, Ankara’yla Washington arasında varılacak nihai anlaşmadan sonra Fırat’ın doğusunda kurulması beklenen güvenli bölgede bu güçlerin yer alması amaçlanıyor.” Ömer ayrıca “Bu, Suudi Arabistan’ın SDG’yi Suriye Yüksek Müzakere Komitesi’ne dahil etmek istediği haberleriyle bağdaşan bir durum" ifadelerini kullandı.

Fransa’dan YPG’ye film güzellemesi

Suriye’deki terör örgütlerine verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyan Fransızlar, teröristler hakkında güzellemelerin yapıldığı bir film çekti. Fransızlar tarafından, kanlı terör örgütünün kadın yapılanmasının anlatıldığı bir film çekildi. Filmde, iki terör örgütü YPG ile DEAŞ arasında yaşananlar anlatıldı. Avrupa’dan ve Amerika’dan YPG’ye katılımların olmasına dikkat çekilen filmde, eli kanlı teröristler birer kahramanmış gibi izleyiciye gösterildi.

İşkence görüntüleri

YPG, hakimiyet kurduğu bölgelerde sivillere işkence yapıyor. Bölgede sivillerin çektiği ve internetten sızdırılan görüntülerde, yere yatırılan aile üyelerinin YPG’li terörist tarafıdan tekmelendiği görülüyor.