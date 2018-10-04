ABD'den hipersonik silah açıklaması: Çok yakında bizde de olacak

Shanahan, dün yaptığı açıklamada "Mesele en nihayetinde cisimleri uçurmakla ilgili" dedi ve "Yaptığımız işin, ihtiyaç belirleme, nasıl daha modüler hale getireceğimizi tespit etme ve bununla birlikte şekillenecek endüstriye nasıl ayak uyduracağımızı anlama kısmındayız" ifadelerini kullandı.

CNBC'den Amanda Macias'ın haberine göre Shanahan ayrıca, hipersonik silahların gelişiminin, benzer hizmet dalları arasında ortak bir çabanın ürünü olacağını da belirtti. Hipersonik silahlar, 5 Mach (ses hızından en az 5 kat hızlı) hızında hareket edebilme kapasitesine sahip.

ABD'NİN HENÜZ ULAŞAMADIĞI BİR AŞAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında yaptığı bir konuşmada, tanıtımını yaptığı yeni nükleer ve hipersonik silahları 'yenilmez' olarak nitelendirmişti. Putin'in bahsettiği silahlar arasında nükleer enerjili bir seyir füzesi, nükleer enerjili bir sualtı drone'u ve yeni bir hipersonik füze yer alıyor.

Ayrıca, Çin de ağustos ayında yaptığı açıklamada, ilk hipersonik uçağın testlerinin başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. Bu, ABD'nin henüz ulaşamadığı bir aşama.

'MEYDAN OKUNURSA CEVAP VERİRİZ'

Pentagon'un baş mühendisi Michael Griffin ise, "Uzayı silahlandırmayı seçen insanlardan değiliz, ancak meydan okunursa cevap veririz" dedi ve "Savunma Departmanı, bugün mevcut kapasitemizi savunmak için çalışıyor ve biz de ulusal gücümüzü düşmanlarımıza gösterecek yöntemler üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DAHA DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Aynı zamanda eski bir NASA yöneticisi olan Griffin, Rusya ve Çin'in hipersonik arayışının, ABD'nin şu anda karşı koyamayacağı silahlar içerdiğini ve Pentagon'un uzay tabanlı sistemlerin gelişimini hızlandırması gerektiğini belirtti.

Çin'in bu konudaki ilerlemesinin sorulması üzerine ise Griffin, Moskova'yla kıyaslandığında Pekin'in bu konudaki çabalarını 'çok daha düşündürücü' olarak tanımladı: "Çinlilerin sistemlerinin gelişimi çok daha düşündürücü, çünkü konvansiyonel savaşta gerçekten etkili olacak uzun menzilli taktik güdümlü sistemler geliştiriyorlar. Çinlilerin, yüksek hızla ve engellenmesi güç hassas güdümlü sistemleri, mevcut gücümüzü riske atması bakımından kesinlikle cevap vermemiz gereken bir şey."

(Sputnik)