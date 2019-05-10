ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini bu sabah itibarıyla yüzde 25'e çıkardı. Bu oran önceden yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

ABD cephesi, Çin heyetiyle olan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı ise karardan üzüntü duyduğunu ve ABD'nin kendilerini karşılık vermeye zorladığını belirtti. Çin tarafı alınacak önlemlerde ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

Ticaret savaşlarına ilişkin görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasında ticraet görüşmelerinin Cuma günü de sürdürüleceği belirtilirken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığı uyarısı yaptı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki ülke görüşmelerine, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Lighthizer ve Mnuchin ile bir araya gelerek, Çin ile bir ticaret görüşmelerinin nasıl bir anlaşmayla sonuçlandırılabileceğini konuştu.

(Habertürk)