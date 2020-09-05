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  3. ABD'den Çin, Rusya ve İran'a uyarı: Seçimlere müdahale etmenin çok ağır sonuçları olur
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:17 | Son Güncelleme:

ABD'den Çin, Rusya ve İran'a uyarı: Seçimlere müdahale etmenin çok ağır sonuçları olur

ABD'den Çin, Rusya ve İran'a uyarı: Seçimlere müdahale etmenin çok ağır sonuçları olur

ABD seçimlerine sayılı günler kala ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a dikkat çeken bir uyarı geldi. O'Brien, ABD seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmamaları konusunda uyararak, “Çok ağır sonuçları olur” ifadesini kullandı.

3 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, Çin, Rusya ve İran’a seçim uyarısında bulundu.  ABD seçimleri konusunda en iddialı etkiye sahip olduğunu belirttiği Çin'in yanı sıra Rusya ve İran'a da seçimlere müdahale edilmesi durumunda 'çok ağır sonuçları olacağı' vurgusu yaptı.

DHA'da yer alan habere göre; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien dün basın toplantısı düzenledi. O'Brien, Çin’in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip o olduğunu belirtirken ayrıca İran ve Rusya’nın da seçim sürecini etkilemeye çalıştığını belirtti. O'Brien, “Çin, Rusya, İran ve diğer ülkelere, ABD seçimlerine müdahale etmeye teşebbüs eden herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

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