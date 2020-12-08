  • $7,8165
  • 9,4622
  • 470.266
  • 1339.89
  • Haberler
  • Dünya
  • ABD'den Bağdat kararı: Büyükelçiliği kapatmayacak
08 Aralık 2020 Salı 20:58 | Son Güncelleme:

ABD'den Bağdat kararı: Büyükelçiliği kapatmayacak

ABD'den Bağdat kararı: Büyükelçiliği kapatmayacak
İHA

ABD yönetimi, Irak'ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan seçimleri desteklediğini ve Bağdat Büyükelçiliğini kapatmayacağını duyurdu.

Irak’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı’nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker, başkent Bağdat’ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak’ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan erken seçimlere ülkesinin destek vereceğini ve ABD Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmayacağını söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kapatılacağına ilişkin çıkan söylentileri yalanlayan Schenker, ülkesinin Irak ile imzaladığı ikili anlaşmaya bağlı kaldığını belirterek, büyükelçilikteki ana personel ile Irak güvenlik güçlerine danışmanlık yapan askerlerin de görevlerine devam edeceklerini vurguladı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personel sayısının bir süreliğine azaltılacağını söyleyen Schenker, büyükelçiliğe düzenlenen roketli saldırıların protestocuları öldürenler tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek, “ABD Büyükelçiliğine ve askeri üslerine yapılan saldırılar Irak’ın egemenliğine yapılmış sayılıyor” şeklinde konuştu.

<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Bakanı Szijjarto ortak basın açıklaması düzenl

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en ölümcül yılanları

Doğu Anadolu beyaza büründü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.