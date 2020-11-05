ABD'deki tarihi seçimde son durum: 'Sonuçları dava edebiliriz'

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçimlerde oy sayımında sona doğru yaklaşılırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump kritik Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor. Trump, twitter'den yayınladığı mesajda, Kuzey Carolina, Georgia, Wisconsin ve Michigan'da 'seçmenlerin oyunun korunması' için itiraz edeceğini duyurdu.

"SEÇİM SONUÇLARINI DAVA EDEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani yaptığı açıklamada, "Bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebiliriz" dedi.