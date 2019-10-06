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ABD’de Oktoberfest’te peş peşe patlama!

ABD’de Oktoberfest’te peş peşe patlama!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde peş peşe üç patlama meydana geldi. Katılımcıların panik yaşadığı patlamalara elektrik arızasının sebep olduğu anlaşıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde peş peşe üç patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde art arda üç patlama meydana geldi. Etkinliğe katılanlar patlamaların terör saldırısı olabileceği ihtimali sebebiyle kısa süreli panik yaşadı. Patlamaların elektrik arızası sebebiyle yaşandığı anlaşıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Etkinliğe katılan iki kişinin ve iki itfaiyecinin patlama sebebiyle yaralandığı bildirildi.

DHA

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