Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde bir inşaat vincinin caddedeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, yeni Google Seattle kampüsündeki bir inşaat vincinin caddedeki 6 aracın üzerine düştüğünü belirtti.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Durkan, biri 4 aylık bebek 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Durkan, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Mis gibi mandalina kokan bir irmik tatlısı ile karşınızdayız. Pratik ve lezzetli tarifimiz için vide

Mandalina Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (26 Nisan 2019)

Evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı