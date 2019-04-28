ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde bir inşaat vincinin caddedeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, yeni Google Seattle kampüsündeki bir inşaat vincinin caddedeki 6 aracın üzerine düştüğünü belirtti.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Durkan, biri 4 aylık bebek 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Durkan, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.
(AA)