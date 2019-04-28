ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, yeni Google Seattle kampüsündeki bir inşaat vincinin caddedeki 6 aracın üzerine düştüğünü belirtti.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Durkan, biri 4 aylık bebek 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Durkan, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

(AA)