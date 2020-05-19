Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8107
  • 7,4526
  • 381.043
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD'de "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi.

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, RHDV2’nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün Kuzey Amerika’da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

RHDV salgınının ilk kez 1984’te Çin’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.


Göç başlıyor, bu gece yola çıkacaklar
Türkiye'den çok sert tepki: Hala bir karar alınmadı
reklam
3 kulüpte 6 yeni korona vakasına rastlandı
Çin'den o ülkeye ağır ceza... İlk adımı attı!
ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu adamın ayak bastığı yer yeşeriyor

Ruslar uzaylılarla anlaşma mı yaptı?