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  3. ABD'de son 24 saatte 718 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
06 Eylül 2020 Pazar 17:56 | Son Güncelleme:

ABD'de son 24 saatte 718 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 718 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 969 artışla 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 707 bini, yapılan test sayısı ise 86 milyon 763 bini geçti.

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