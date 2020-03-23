ABD'de şoke eden korona faturası! Tedavi için 35 bin dolar istediler

Danni Askini’ye, virüs tedavisi sonrasında 35 bin dolarlık (229 bin 250 TL) fatura kesildi. Askini, “Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu” dedi. Askini virüsü atlattığını ancak bu paranın devlet destekli sigorta sistemi tarafından ödenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.