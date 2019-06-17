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  3. ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 1 ölü

Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, silahlı bir saldırgan açık havada mezuniyet kutlaması yapan gençlere rastgele ateş etti.

Philadelphia Inquirer gazetesinin yerel polis kaynaklarına  dayandırdığı haberine göre, kentin güney batısındaki Reed Bird Place banliyösünde  yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tüfeğiyle mezuniyet  kutlaması yapan gençlere ateş açtı.

Emniyet Müdürü Richard Ross, yaklaşık 60 kişinin katıldığı sokak  partisi sırasında yapılan saldırıda 6 kişinin kurşunların hedefi olduğunu, 15 ila  17 yaşlarındaki 4 çocuğun ve 21 yaşındaki bir adamın yaralandığını, 24 yaşındaki  bir adamın ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ross, failin henüz yakalanamadığını, olayla ilgili soruşturmanın  sürdüğünü belirtti.

Saldırının ne amaçla yapıldığı henüz bilinmiyor. Polis kaynakları,  arkasında bir düşmanlık veya çıkar çatışmasının olduğunun düşünülmediğini ifade  ediyor.

Öte yandan, Philadelphia kentinde son dönemde silahlı saldırı ve  çatışma vakalarında artış görüldüğü bildirildi. Saldırının yaşandığı hafta  sonunda, cuma gecesinden itibaren şehrin farklı yerlerinde yaşanan silahlı  saldırı olaylarında 26 kişinin daha kurşunların hedefi olduğu, bunlardan 4'ünün  hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

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