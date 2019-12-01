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  3. ABD'de silahlı saldırı!.. Çok sayıda yaralı var!

ABD'de silahlı saldırı!.. Çok sayıda yaralı var!

ABD'de silahlı saldırı!.. Çok sayıda yaralı var!

ABD’nin New Orleans kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın sabah erken saatlerde, şehrin Kanal Caddesi’nde gerçekleştiği ifade edildi.

Polisin olay yerine yakın olması sebebiyle silah sesini duyarak hemen müdahale ettiği, 11 kişinin vurulduğu ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

(DHA)


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