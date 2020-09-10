ABD'de şiddetli rüzgar tırları devirdi

ABD devam eden yangınlara bir de şiddetli rüzgar eklendi. Utah eyaletinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle trafik kazalarında artış yaşanan Utah Otoyol Devriyesi sürücülere yönelik uyarı yayınladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle otoyolda 45 TIR devrilirken, 4 şoförünün yaralandığı bildirildi. Otoyolda yaşanan can pazarı ise, amatör kamera tarafından kayda alındı. Sürücüler şiddetli rüzgar nedeniyle trafikte seyir halinde zor anlar yaşadı.