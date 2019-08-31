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  3. ABD'de saldırı şoku! Futbol maçında kurşun yağdı, yaralılar var

ABD'de saldırı şoku! Futbol maçında kurşun yağdı, yaralılar var

ABD'de saldırı şoku! Futbol maçında kurşun yağdı, yaralılar var

ABD'de Leflore ve Williamson liseleri arasında gerçekleşen Amerikan futbol maçı karşılaşması sonrası silahlı saldırı gerçekleşti. En az 10 yaralı olduğu ve 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırı, Alabama eyaletinde yer alan Mobile kentinde iki lisenin Amerikan futbolu maçı karşılaşması sonrası gerçekleşti. Yerel medya, Ladd-Peebles Stadyumunda meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların 15-18 yaş aralığında olduğunu yazdı. Polisin yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulamalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

DHA

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