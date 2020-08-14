ABD'de sahte iksir şoku! Koronavirüs şarlatanı 7 kişiyi öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde 62 yaşındaki başpiskopos Mark Grennon ve 32 yaşındaki oğlu Joseph Grennon’ın ürettiği çamaşır suyu benzeri kimyasal, 7 Amerikalının hayatına mal oldu. Başpiskopos ve oğlu, hazırladıkları kimyasalları ayrıca Kolombiya ve Afrika’da iletişim kurdukları müşterilere de gönderiyorlardı. Sözde mucize ilacın, kanserden otizme, sıtmadan koronavirüse pek çok hastalığı tedavi edebileceğini iddia ediyorlardı.

AĞARTICI BİR MADDE



Baba-oğul kaçtıkları Kolombiya’nın sahil kasabası Santa Marta’da yakalandı. İkili 14 ila 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne göre, Grennon’ların sattığı çözelti, tekstil ya da kağıt işleme gibi alanlarda ağartıcı olarak kullanılıyor. Grennon, kimyasalı, “iyileştirici gücü olan kutsal madde” olarak satışa sunmuştu. Grennon, Miami’deki federal mahkemenin Nisan ayında kimyasalın satışının durdurulması için aldığı karara da uymamıştı. Tıp uzmanlarının karşı çıkmasına rağmen kimyasal maddenin Bolivya’da satışına izin veriliyor.

Grennon, sahte iksirini anlatan bir de video çekti.