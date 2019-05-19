Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması protesto edildi

ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması protesto edildi

ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması protesto edildi

ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması, Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) düzenlenen etkinlikle protesto edildi.

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyalet sınırları içinde yer alan DCA'de New Haven Diyanet Camisi için bir etkinlik düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 12 Mayıs'ta New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması olayı protesto edilirken, katılımcılar İslamofobi ve yabancı düşmanlığı karşıtı mesajlar verdi.

DCA Başkanı Fatih Kanca, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Zainab Chaudry, Amerikalı vaiz Şeyh Yusuf Estes, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcileri ile Amerikalı Hıristiyan ve Yahudi toplumunun bazı temsilcileri, yaptıkları konuşmalarla, bir caminin kundaklanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

12 Mayıs'ta kundaklanan, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Cami yönetimi, ABD'deki diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan

Osmanlı´dan Günümüze: ’Kilis Tava’

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar

Şehri-i Göbeklitepe Şanlıurfa