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  3. ABD'de mezuniyet balosunda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'de mezuniyet balosunda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'de mezuniyet balosunda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD´de bir mezuniyet balosuna katılanların üzerine ateş açıldı. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Saldırı, ABD´nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia´da bir mezuniyet balosunda yerel saat ile 22:00´da meydana geldi. Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 kişinin mezuniyet balosuna katıldığı belirtilirken; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce baloya katılanların üzerine ateş açıldığı, saldırıda 4´ü 15-17 yaş aralığında olmak üzere 8 kişinin yaralandığın ve bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan yapılan ilk incelemeye göre, balodan önce saldırıya neden olabilecek herhangi bir kavga meydana gelmediği tespit edildi. Ayrıca, şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı belirtildi.

Saldırının nedeni araştırılmaya devam ediyor.

(DHA)

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