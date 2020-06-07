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  3. ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
07 Haziran 2020 Pazar 07:12 | Son Güncelleme:

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü.

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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