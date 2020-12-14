ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 376 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1376 artarak 306 bin 464'e yükseldi. Ülkede toplam test sayısı ise 221 milyon 226 bini geçti.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1376 artarak 306 bin 464'e yükseldi.
AA'nın Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"tan aktardığı habere göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 836 artışla 16 milyon 741 bin 470'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1376 artarak 306 bin 464'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 9 milyon 726 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 221 milyon 226 bini aştı.
Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 588 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 487 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 125 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 587 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 813 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.
Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 901 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.