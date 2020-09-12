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  • ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 197 bin 473'e çıktı
12 Eylül 2020 Cumartesi 17:51 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 197 bin 473'e çıktı

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 197 bin 473'e çıktı
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1128 artarak 197 bin 473'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1128 artarak 197 bin 473'e yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 366 artışla 6 milyon 639 bin 386'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1128 artarak 197 bin 473'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bine ulaşırken, yapılan test sayısı 90 milyona yaklaştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 66 bin 470 vakayla Hindistan, 4 milyon 283 bin 978 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 755 bin 714 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 686 bin 471 vakayla Texas ve 658 bin 381 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 109 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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